Cospedal creu que no caldrà la intervenció militar a Catalunya

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmat avui que té "la gairebé completa seguretat que no serà necessària" la intervenció de les Forces Armades en la crisi catalana, encara que aquestes tenen l'obligació d'"estar preparades" per defensar el seu país dins i fora de les seves fronteres.

"Crec que no serà necessari però tot i així hi ha moltes coses i accions que poden realitzar" les Forces Armades, com suport logístic o ajudes a les forces i cossos de seguretat de l'Estat que avui estan a Catalunya, ha comentat en declaracions a TVE.

"Les Forces Armades tenen atribuïda la defensa de l'ordre constitucional, de la sobirania nacional i de la integritat territorial del nostre país i estan disposades per fer el que sigui menester a les ordres del Govern del seu país, que és el Govern constitucional", ha argumentat Cospedal en relació amb l'article 8 de la Constitució.

Poc abans d'assistir a l'acte central del Dia de la Fiesta Nacional, ha dit també que si el president català, Carles Puigdemont, no respon al requeriment que se li ha fet i s'ha d'aplicar l'article 155, "clar que està previst el que cal fer i clar que està pensat el que cal fer", doncs "una altra cosa no seria lògica i normal".

A més, ha enviat un missatge de "tranquil·litat" a tots els espanyols perquè el Govern està actuant "amb proporcionalitat i fermesa en la defensa de la legalitat i els interessos de tot Espanya". Això no obstant, comprèn que hi hagi "inquietud" entre els ciutadans igual que n'hi ha entre els contingents espanyols fora de les nostres fronteres.

El Govern i les autoritats institucionals que conformen l'Estat de Dret "defensaran els seus interessos legítims, la igualtat de tots els espanyols" i alguna cosa essencial com és que "tots som iguals davant la llei"