Mor un nen de 14 anys a Osca per una malària que va contreure a Gàmbia

Un menor de 14 anys de Tamarite de Litera (Osca) va morir a causa de malària, que va contreure en un viatge a l'Àfricà amb els seus pares. El menor va perdre la vida dilluns passat a l'hospital Infantil de Saragossa a causa de les altes febres que patia després de tornar del viatge al país dels seus pares. El menor va ser atès prèviament a l'hospital de Barbastre, des d'on es va recomanar el seu trasllat al centre saragossà a causa de la gravetat dels símptomes que presentava. El nen va contraure la malària a Gàmbia i quan va tornar al seu domicili familiar a Tamarite de Litera ja presentava símptomes de la malaltia, provocada per la picada del mosquit anòfeles i endèmica a diversos països africans. Pel que sembla, el menor no va prendre la medicació necessària per evitar el contagi abans de viatjar a Gàmbia, cosa que hauria possibilitat que es contagiés de la malaltia.