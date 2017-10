L´exdiputada del PP amb negocis a l´estranger declara tenir 600.000 euros

L'exdiputada del PP Carmen Álvarez Arenas, que va renunciar a l'escó a mitjan setembre després que s'informés que no havia declarat al Congrés negocis a l'estranger, va revelar en la seva declaració de béns de comiat un patrimoni de més de 600.000 euros del qual no havia donat compte al Congrés quan va revalidar l'escó fa poc més d'un any, ni tampoc en l'actualització que va fer tot just uns dies abans de dimitir. La dimissió d'Álvarez Arenas, que va concórrer com a número 9 del PP de Madrid a les eleccions de 2016, es va produir el dia 15 de setembre, poc després que es revelés que havia ocultat al Congrés que una filial de les seves empreses de neteja , de la qual és consellera delegada, tenia negocis a República Dominicana (Genser Dominicana) i a Portugal (Renigoring). Dies després, la parlamentària dimitia, després de gairebé deu anys de diputada.