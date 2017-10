Els EUA seguiran negociant amb Corea del Nord fins que «caigui la primera bomba»

El secretari d'Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, va assegurar que el seu país té la intenció de seguir negociant una sortida diplomàtica amb Corea del Nord, que en els últims mesos ha dut a terme diversos polèmics assajos amb armes nuclears, fins que «caigui la primera bomba». Aquestes declaracions es van produir després de l'amenaça proferida divendres passat per Pyongyang de disparar míssils prop de l'illa nord-americana de Guam davant el desplegament militar de Washington a la regió i una setmana després que el president dels Estats Units, Donald Trump, digués que només «una cosa» posarà fi al conflicte, sense especificar a què es referia.

La tensió entre els dos països ha crescut de manera exponencial a causa dels assajos nuclears que ha dut a terme Corea del Nord en els últims mesos, que han estat interpretats com una clara amenaça tant per als Estats Units com per als seus principals aliats a la zona, Corea del Sud i el Japó.

Tillerson també va fer referència a la suspensió de l'acord nuclear amb l'Iran, sobre el qual Trump va dir divendres passat estar disposat a abandonar-lo de forma definitiva si no es corregeixen els seus «defectes». El secretari d'Estat va dir que estava d'acord amb el secretari de Defensa, James Mattis, qui en diverses ocasions ha assegurat creure que el millor per als interessos nord-americans és quedar-se al tractat que va ser signat el 2015 i del qual també formen part Rússia, la Xina, Alemanya, Regne Unit i França.

Tillerson va recordar que, en qualsevol cas, la intenció de Trump no és trencar el pacte, sinó forçar una negociació internacional o una llei del Congrés nord-americà que ajudi a corregir els punts que la seva Administració considera erronis. «Volem agafar l'acord tal com existeix avui en dia, i després assenyalar tots aquests errors», va aclarir Tillerson.

Paral·lelament, Corea del Sud i els Estats Units es preparen per iniciar unes maniobres navals a aigües de la península de Corea en el que suposarà una nova exhibició de múscul militar davant el règim de Pyongyang. Els aliats realitzaran durant tota la setmana els exercicis al Mar Groc i el Mar del Japó (coneguts respectivament com Mar de l'Est i Mar de l'Oest a les dues Corees).

Entre els actius militars participants del costat nord-americà es troben el portaavions de propulsió nuclear Ronald Reagan i dos destructors de la classe Arleigh Burke, mentre que Corea del Sud aportarà un vaixell destructor Aegis, helicòpters navals i caces F-15k, FA-18 i A -10.

El règim de Pyongyang denuncia normalment aquest tipus d'exercicis com un assaig per envair el seu territori i es preveu que pugui realitzar un nou llançament de míssils en resposta a aquestes maniobres i de cara a la visita a Corea del Sud del propi Trump, que comença la seva gira asiàtica el 3 de novembre. Pyongyang no ha tornat a fer cap prova armamentística des del passat 15 de setembre, quan va disparar un míssil balístic d'abast mitjà que va sobrevolar territori japonès.

Aquest llançament es va produir pocs dies després que Corea del Nord realitzés la seva sisena detonació nuclear, el que unit a altres assajos d'armes li ha suposat aquest any dues noves rondes d'estrictes sancions de l'ONU.



Els aliats, alerta

Els aliats romanen especialment alerta davant la possibilitat que l'hermètic país llanci un míssil aquests dies després que la passada setmana els satèl·lits detectessin el desplegament i el replegament de diverses plataformes mòbils (TEL), segons va revelar una font del Ministeri de Defensa sud-coreà.