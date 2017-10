Mor un pilot en el segon accident d´un avió militar en cinc dies

Les restes de l´aparell, escampades per les proximitats de la base de Torrejón.

El tinent de l'Exèrcit de l'Aire Fernando Pérez Serrano, de 26 anys, va morir en estavellar-se l'F-18 que pilotava a la base aèria de Torrejón (Madrid) a causa d'una pèrdua de potència de l'aparell quan realitzava la maniobra d'enlairament. Nascut a Múrcia, fill de militar, número u de la seva promoció i en possessió de la Creu del Mèrit Aeronàutic, el tinent mort pertanyia a la 65 promoció de l'Exèrcit de l'Aire, tenia 26 anys i era solter.

Es tracta del segon accident mortal d'un avió militar en cinc dies, després que un Eurofighter s'estavellés a la base de Los Llanos (Albacete) el passat dia 12, quan tornava de participar en la desfilada del Dia de la Hispanitat. En aquest accident va morir el capità de l'Exèrcit de l'Aire Borja Aybar, de 34 anys.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va anunciar que demanarà la seva compareixença al Congrés per donar les explicacions pertinents sobre aquests dos sinistres, una coincidència «molt dolorosa». Es dona la circumstància que Cospedal havia sortit de la base de Torrejón pocs minuts abans de l'accident de l'F-18, ocorregut cap a les onze del matí, quan l'aparell es trobava al final de la pista d'enlairament i no va poder elevar-se, precipitant-se al terra al costat de la tanca del recinte. Pel que sembla, el tinent no va poder ejectar-se abans que caigués l'aparell.

La Comissió per a la investigació tècnica d'accidents d'aeronaus militars, depenent de l'Exèrcit de l'Aire, va acudir al lloc dels fets per recollir tota la informació sobre les causes del sinistre.

Fins al recinte militar es van desplaçar quatre dotacions de Bombers de la Comunitat de Madrid, quatre ambulàncies del Summa i un helicòpter per si era necessària la seva intervenció, encara que finalment es van retirar en fer-se càrrec del sinistre la base aèria. L'F-18 és l'avió de combat més important de l'Exèrcit de l'Aire després de l'Eurofighter.