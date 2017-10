Primera detenció pels incendis de Galícia, que han cremat més de 35.500 hectàrees

Un home va ser arrestat acusat d'iniciar un incendi diumenge passat en una finca familiar situada a 300 metres de les cases, la primera detenció per l'onada d'incendis a Galícia, on ja no queda cap foc actiu. El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va informar d'aquest arrest, que va tenir lloc a Vigo (Pontevedra) per un foc registrat en una zona del municipi d'Os Blancos (Orense).

L'alcalde d'aquesta localitat, José Manuel Castro, va explicar que, segons les primeres indagacions, el detingut va cometre una «negligència» quan, segons sembla, estava rostint xoriços. Les flames van arrasar una hectàrea. Es tracta d'un home de 55 anys amb antecedents per crema de rostolls, i la detenció es va produir gràcies a la col·laboració ciutadana. De fet, la Guàrdia Civil ha sol·licitat aquesta col·laboració per ajudar a aclarir els sinistres, garantint la confidencialitat.

La Fiscalia Superior de Galícia va anunciar l'obertura de diligències d'investigació penal destinades a aclarir si hi ha indicis d'una planificació coordinada. El Ministeri Públic va informar en un comunicat que cal comprovar si els nombrosos focs originats «obeeixen a una iniciativa criminal complexa de grups amb intencionalitat que persegueixin objectius supraindividuals».

La forma en què es van produir els focs, els mètodes usats, els espais afectats i la simultaneïtat fan pensar en la possibilitat d'una actuació que va més enllà de la dels simples autors ocasionals amb perfils criminològics coneguts.

La Xunta de Galícia va avançar que, segons les primeres estimacions, han cremat més de 35.500 hectàrees en l'onada d'incendis que va començar el passat cap de setmana, una extensió que és més del doble del que s'ha cremat en els primers nou mesos d'any. A aquestes 35.500 hectàrees caldria sumar les 12.600 que havien cremat de forma prèvia a aquest tràgic cap de setmana, de manera que serien un total de 48.100 les hectàrees que s'haurien cremat aquest any.

Ja en el debat polític, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va confirmar que compareixerà en un ple del Parlament, sense data, per parlar sobre la situació i va anunciar, en una sessió de control a l'hemicicle, que el Govern gallec aprovarà en la seva reunió d'avui ajudes per a les persones afectades.



Crisi a Portugal

Pel que fa a Portugal, els devastadors incendis mantenen contra les cordes el primer ministre, el socialista António Costa, que no va aconseguir calmar els ànims amb la dimissió de la ministra d'Administració Interna. Després del dur discurs la passada nit del president de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, en què avisava el Govern de la urgència d'actuar i «obrir un nou cicle» a l'Executiu, Costa va anunciar la dimissió de la titular d'aquesta cartera, equivalent a la d'Interior, Constanza Urbano de Sousa. Els més de 500 focs declarats en un sol dia s'han saldat, segons l'últim balanç oficial ofert per les autoritats, amb 42 morts i desenes de ferits de diversa consideració.