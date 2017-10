El jutge de l'accident de l'Alvia imputa el director de seguretat de Renfe

El director de seguretat en la circulació de Renfe, Antonio Lanchares Asensio, haurà de declarar en qualitat d'investigat -antiga figura de l'imputat- davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Santiago, que instrueix la investigació sobre l'accident de l'Alvia, en el qual el 24 de juliol de 2013 van morir 80 persones i 144 van resultar ferides als afores de la capital gallega.

Lanchares ha estat citat a declarar per la seva possible responsabilitat en relació amb l'avaluació de riscos prèvia a la posada en funcionament de la línia ferroviària Orense-Santiago, en la qual va descarrilar l'Alvia. Per aquesta possible responsabilitat fins ara només s'havia investigat a nivell judicial la implicació en aquesta decisió de l'exdirector de seguretat en la circulació d'Adif, Andrés Cortabitarte.



Tècnics imputats

L'acte del jutge també cita en qualitat d'investigats els tècnics de la consultora Ineco encarregats de realitzar l'informe d'avaluació independent sobre la línia de l'accident, Laura López, Salvador Arriaga i Jorge Merino.

Lanchares i Laura López hauran d'acudir als jutjats de Santiago el 7 de novembre i els altres dos investigats al dia següent. Els quatre se sumen a les dues persones que constaven fins ara com a investigats en aquesta causa. Des de fa més de quatre anys està imputat Francisco José Garzón Amo, el maquinista que conduïa l'Alvia, que va descarrilar després d'entrar a 179 quilòmetres per hora en un revolt limitat a 80 perquè es va despistar per una trucada de l'interventor del tren al seu telèfon mòbil corporatiu. Des de març d'aquest any també està investigat Andrés Cortabitarte.