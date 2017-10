Responsabilitzen la principal elèctrica de Portugal dels focs del juny

Quatre mesos després dels devastadors incendis que van causar la mort a 64 persones el passat juny a Portugal, nous informes independents assenyalen les instal·lacions de l'elèctrica Energies de Portugal (EDP) com el punt d'inici del que es va convertir en el foc forestal més mortífer de la història de Portugal. Segons l'informe tècnic independent encarregat pel Govern lusità, les primeres flames van sorgir dels cables elèctrics d'EDP Distribució, que gestiona 84.000 quilòmetres de línies de mitjana i alta tensió, entre elles les que travessen 26.000 quilòmetres de zones forestals. Els experts consideren que hi va haver algun tipus de contacte entre la vegetació de la zona i la línia elèctrica de mitja tensió situada al lloc on l'incendi va tenir el seu inici, probablement a causa d'una descàrrega elèctrica, o en caure un dels cables a causa dels forts vents registrats aquell dia.

«Segons les dades de què disposem, tenim la convicció fonamentada que els dos focus de l'incendi d'Escalos Fundeiros i de Regadas que van sorgir a hores diferents del 17 de juny van ser causats pel contacte entre la vegetació i la línia elèctrica de mitja tensió que abasteix la zona», estableix el text, redactat per un equip liderat per professors universitaris.