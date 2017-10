Un home ataca vuit persones amb un ganivet al centre de Munic

Un home va ferir vuit persones ahir a Munic i després va fugir. La policia va poder detenir l'agressor al cap d'unes hores. L'autor de l'atac va deixar vuit ferits, quatre d'ells de caràcter lleu. Segons la policia, s'apunta que l'agressor seria un «pertorbat mental», de manera que es descarten lligams terroristes. El detingut és un ciutadà alemany de 33 anys i amb antecedents policials per lesions físiques greus, robatori i delictes de drogues.

La policia, que en detenir l'home va confiscar un ganivet, no sabia ahir encara els motius que van portar l'autor a dur a terme les agressions, ja que es va negar a prestar declaració. Tot i això, el director de la policía de Munic, Hubertus Andrä, va subratllar que «no hi ha cap indici d'un rerefons terrorista» o que l'autor hagués actuat per motivacions polítiques i va apuntar més aviat a una «pertorbació mental» de l'agressor.

El cap de la policia, en roda de premsa, va precisar que un total de vuit persones van ser agredides: sis homes -quatre d'ells de nacionalitat alemanya, un romanès i un italià-, així com una dona alemanya i un nen de dotze anys. Es tracta, segons Andrä, de «víctimes casuals, que l'autor va escollir de manera aleatòria». Les víctimes, que van patir ferides lleus, van rebre tractament ambulatori.

La primera agressió es va produir pocs minuts després de dos quarts de nou del matí i l'última notícia de l'autor dels atacs arribava una hora més tard, cap a dos quarts de deu. El sospitós va ser detingut finalment cap a tres quarts de dotze al carrer Ottobrunner Strasse, a l'est de Munic, segons va indicar Andrä, que va afegir que en l'operatiu van participar-hi fins a 500 agents.

Segons va informar la policia quan es van cometre els atacs, aquesta era la descripció de l'agressor: corpulent, ros fosc, amb cabells curts i sense afaitar, va vestit amb pantalons grisos i una jaqueta de xandall verd, amb una motxilla i roba isotèrmica i va fugir en una bicicleta negra.

Prèviament, el portaveu de la policia de Munic, Marcos da Gloria Martins, havia informat de la detenció d'un sospitós, a l'espera de determinar si es tractava efectivament de l'autor dels atacs amb ganivet, del qual va dir que havia actuat «en solitari» en fins a sis punts de la ciutat.



Va actuar amb «presses»

El portaveu policial va afegir que l'agressor va actuar «amb presses», de manera que no va arribar a acarnissar-se amb les seves víctimes. Prèviament, els bombers havien confirmat fins a cinc ferits lleus en ser atacats amb un ganivet per un home que després de l'agressió va fugir.

En successius missatges, la policia alemanya va demanar a la població que s'estigués a casa i que evités tant la zona del voltant de la Rosenheimer Platz, com l'estació de trens de l'est i el parc Ostpark, mentre l'agressor seguia fugit i se'l buscava. El dispositiu policial va donar resultat al cap de poques hores.

El juliol de l'any passat, un jove de 18 anys va matar nou persones abans de suïcidar-se en un centre comercial de Munic en un atac sense rerefons gihadista.