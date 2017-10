Tres empleats d´un kebab navarrès, arrestats per intoxicar el menjar amb raticida

Agents de la Policia Nacional van detenir tres treballadors d'un kebab de Pamplona com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un altre de lesions per intoxicar el menjar amb raticida. La investigació es va iniciar després d'ingressar a l'hospital una jove que presentava a la sang una estranya alteració en la coagulació de la qual l'única causa possible era la ingestió d'un producte raticida. Les indagacions van portar a un establiment de menjar on la víctima i la seva parella havien encarregat el sopar dies enrere, notant un «estrany gust» que van atribuir a algun canvi a les salses utlitzades. Mentre que el jove es va recuperar en tot just set dies, la seva companya mantenia els símptomes i fins i tot aquests empitjoraven, de manera que finalment va ser ingressada.

En l'escorcoll que els agents van realitzat al local, amb la participació d'Inspecció de Treball i els Serveis de Sanitat de l'Ajuntament de Pamplona, es van trobar diferents quantitats d'un raticida altament tòxic, que impregnava fins i tot els fogons on els empleats manipulaven el menjar abans de servir-lo als clients. Per aquest fet el local va quedar precintat en el moment de l'escorcoll com a mesura cautelar i els detinguts, tots ells d'origen pakistanès, van ser immestiament posats a disposició judicial.