Mor un polissó quan intentava viatjar des de Melilla

Un home d'origen magrebí va morir ahir quan intentava viatjar com a polissó en un vaixell des de Melilla a la Península, segons va informar la Delegació del Govern a la ciutat.

Cap a les 07.50 hores, les forces de seguretat van rebre l'avís que un polissó havia caigut dels baixos d'un camió poc després que el vehicle accedís al celler d'un vaixell, va explicar la Delegació del Govern.

El camió havia embarcat en el buc «Volcán de Tinamar» de la naviliera Armas, que cobreix la ruta amb Motril (Granada), amb sortida a les 08.00 hores.



Es desconeixen les causes

Després de rebre l'avís, es va sol·licitar una ambulància i el personal sanitari va certificar la defunció de l'home, va indicar la Delegació, que va afegir que es desconeixen les causes exactes de la seva mort. El cos sense vida de l'home d'origen magrebí va ser traslladat per un servei funerari fins al dipòsit legal de cadàvers, en el Cementirio de la Puríssima Concepción, on se li practicarà la corresponent autòpsia ordenada pel jutge, per conèixer les causes de la seva defunció.

La Policia Judicial del Cos Nacional de Policia s'ha fet càrrec de la investigació.

La presència de polissons, la majoria immigrants, en vaixells a la Península és freqüent en el port de Melilla, que està prenent mesurades per acabar amb l'accés irregular als vaixells. A final de maig es van arribar a identificar fins a 150 persones en només un dia a dins del port.