L´aeroport de Heathrow investiga la pèrdua d´informació confidencial

L'aeroport londinenc de Heathrow va explicar que ha iniciat una investigació després de conèixer que un vianant va trobar un llapis de memòria amb informació de seguretat confidencial de l'aeròdrom en un carrer de la capital britànica. Els documents revelen detalls sobre les mesures previstes per a protegir la reina Isabel II quan es troba a l'aeroport, els tipus d'identificació necessaris per a accedir a àrees restringides, localització de càmeres de seguretat i posició de diversos túnels, segons va revelar el tabloide The Sunday Mirror.

Entre les 76 carpetes amb mapes, vídeos i textos que conté el llapis de memòria, es detallen les rutes que segueixen els membres del Govern i mandataris estrangers per l'aeroport, així com el funcionament del radar d'ultrasons que vigila les pistes d'aterratge i les tanques del perímetre de l'aeroport.

Un ciutadà va lliurar el llapis de memòria al diari britànic després de trobar-lo al carrer Ilbert Street, a l'àrea de Queen's Park (oest de Londres). «Hem revisat tots els nostres plans de seguretat arran d'aquest incident i tenim la certesa que Heathrow continua sent segur», va afirmar una portaveu de l'aeroport. «Hem iniciat, a més, una investigació interna per comprendre què ha passat i per prendre mesures per tal de prevenir un incident similar en el futur», va afegir.

Aquesta portaveu va assegurar que Heathrow, l'aeròdrom amb més trànsit d'Europa, «manté unes de les mesures de seguretat aeroportuàries més estrictes del món i roman vigilant davant l'evolució de les amenaces».