Detenen un jove sirià que preparava un atemptat amb explosius a Alemanya

La policia alemanya va detenir un sirià de 19 anys, identificat com Yamen A., sota la sospita que preparava un atemptat amb explosius, va informar la Fiscalia Federal de Karlsruhe (sud-oest del país). «S'ha evitat un atemptat greu a Alemanya. La detenció es va fer en el moment oportú, ni massa aviat, de manera que s'ha pogut recollir proves, ni massa tard, amb el que es va evitar el perill», va explicar el ministre d'Interior, Thomas De Maiziere. El ministre va agrair als organismes de seguretat la seva feina i va afegir que la situació de seguretat a Alemanya no ha canviat i que segueix existint un «perill abstracte» que es perpetrin atemptats.

Segons la fiscalia, Yamen A., motivat per la ideologia islamista, hauria fet ja preparatius concrets per atacar amb «material altament explosiu» amb la intenció de matar el major nombre de persones possible. No obstant això, fins al moment no hi ha res que permeti suposar que Yamen A. estigués integrat en una organització terrorista.

La detenció va tenir lloc de matinada a Schwerin (est del país) i en l'operació van participar unitats especials de la policia i de l'Oficina Federal del Criminal. L'arrestat havia estat observat durant més d'una setmana i en l'operació es va escorcollar el seu habitatge, així com els d'altres persones.

La fiscalia treballa amb la hipòtesi que com a molt tard al juliol de 2017 Yamen A. va prendre la decisió de perpetrar un atemptat a Alemanya i va començar a reunir el material que necessitava per a la construcció d'una bomba. Concretament, es van trobar precursors de l'explosiu TATP que el sospitós hauria comprat a través d'internet. A més es van trobar diversos transmissors, un d'ells ja manipulat. No està confirmat que l'arrestat ja hagués triat un objectiu concret.