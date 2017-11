Trump qualifica l'autor de «malalt i pertorbat»

El president nord-americà, Donald Trump, va qualificar de «malalt i pertorbat» l'autor de l'atropellament múltiple i va afirmar que aquest tipus d'atacs no s'han de produir als Estats Units. «A Nova York, sembla que hi ha hagut un altre atac d'una persona molt malalta i pertorbada. Les agències de seguretat estan seguint això de prop. No als Estats Units!», va escriure Trump en un tuit.

Poc abans, la Casa Blanca havia avançat que el cap de gabinet de Trump, John Kelly, havia informat al president sobre l'atac, i que seguiria fent-ho «a mesura que se sàpiguen més detalls». «Els nostres pensaments i oracions estan amb tots els afectats», va assenyalar en breu un comunicat la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Per part seva, el president del Govern, Mariano Rajoy, va transmetre el seu «suport, afecte i sentit condol» al poble dels EUA per l'atemptat perpetrat al centre de Nova York. «En aquests difícils moments a Manhattan, ens sentim molt a prop del poble nord-americà. El nostre suport, afecte i sentits condols», va ser el text que va escriure el president del Govern en el seu compte de Twitter en conèixer l'acte terrorista. El cònsol d'Espanya a Nova York, Rafael Conde, va assegurar que no hi ha víctimes espanyoles entre els vuit morts en l'atemptat. «A aquesta hora no hi ha víctimes espanyoles que ens hagin comunicat les autoritats», va assegurar Conde.

Paral·lelament, el president de França, Emmanuel Macron, va enviar un missatge de solidaritat als Estats Units per l'atemptat perpetrat al centre de Nova York. «Transmeto l'emoció i solidaritat de França a Nova York i els Estats Units. El nostre combat per la llibertat ens uneix més que mai», va escriure Macron a Twitter.