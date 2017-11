Detenen un home de 45 anys per assassinar la seva dona de 28 a Tenerife

Imatge de la casa on es va produir el crim.

Imatge de la casa on es va produir el crim. cristóbal garcía/efe

Una dona de 28 anys de nacionalitat cubana va ser trobada morta a Tenerife, presumptament a mans del seu marit, un home de 45 anys que ja ha estat detingut. El cos de la dona va ser trobat cap a les 4 de la matinada a l'habitatge familiar. El matrimoni té un nen de 6 anys i no consten denúncies anteriors per violència de gènere ni ordre de protecció a la dona, van afegir fonts oficials, que van indicar que es va produir una discussió en la parella prèvia a l'assassinat.

A l'habitatge es van desplaçar agents de l'equip de la Policia Judicial de Playa de las Américas, que van constatar que l'home no té antecedents anteriors per cap tipus de fet delictiu. La investigació del cas la va assumir el jutjat número 1 de La Laguna competent en Violència sobre la Dona. Tant l'home detingut com la dona morta són de nacionalitat cubana i estaven en situació regular.

L'home va avisar les forces de seguretat després de cometre el crim i posteriorment va fugir, essent detingut a l'àrea metropolitana de l'illa, segons el subdelegat del Govern a Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz. La família s'ha fet càrrec del menor i les autoritats van posar en marxa un protocol d'atenció psicològica.