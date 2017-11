L´exvicepresidenta de Castella i Lleó torna a superar la taxa permesa d´alcohol en sang

L'exvicepresidenta de la Junta de Castella i Lleó i procuradora del PP a les Corts, Rosa Valdeón, va tornar a donar positiu en un test d'alcoholèmia, en triplicar la taxa permesa, després de patir un accident de trànsit lleu prop del seu domicili a Salamanca. Pel que sembla, la prova d'alcoholèmia va ser practicada després que travessés una petita rotonda amb el seu vehicle i xoqués amb un senyal de trànsit quan es dirigia al seu domicili després de participar en un sopar amb amics, al voltant de les onze de la nit. Aquest succés es va produir un any després que al setembre de 2016 Valdeón dimitís del seu càrrec com a vicepresidenta de la Junta i consellera de Treball després de tenir un accident de trànsit del qual no es va adonar i gairebé triplicar la taxa d'alcohol permesa quan va ser interceptada per la Guàrdia Civil.

Una trucada al Servei d'Emergències 112 va alertar del succés ocorregut dijous a la nit i la Policia Local va enviar diversos agents, que van atendre inicialment Valdeón, il·lesa per l'impacte, i posteriorment li van practicar el corresponent control d'alcoholèmia. L'exvicepresidenta va triplicar la taxa permesa, després del qual va sol·licitar la realització d'una contraanàlisi de sang, que va ser practicada al Complex Assistencial de Salamanca i que va confirmar que superava la taxa permesa.