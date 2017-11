El Suprem de Veneçuela avala que es jutgi el vicepresident del Parlament

El Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de Veneçuela va facilitar ahir les coses per jutjar el vicepresident del Parlament, l'opositor Freddy Guevara, en declarar que presumptament va incórrer en instigació pública i altres delictes, després d'haver sol·licitat que se li aixequi la seva immunitat parlamentària. El màxim tribunal va assenyalar que la Sala Plena, presidida pel magistrat Maikel Moreno, va declarar que Guevara «presumptament va incórrer de manera permanent en els delictes d'associació, instigació pública continuada i ús d'adolescents per delinquir», sense precisar més detalls sobre aquests suposats delictes.

La decisió es va conèixer minuts després que el vicepresident, Tareck el Aissami, informés que el TSJ havia acordat aixecar la immunitat parlamentària i la prohibició de sortida del país a Guevara; i que aquesta sol·licitud seria portada a l'oficialista Assemblea Nacional Constituent (ANC). Dimecres passat, el fiscal general de Veneçuela, Tarek Saab, va anunciar l'obertura d'una investigació als líders opositors que han decidit no acudir als comicis municipals de desembre per no confiar en el Consell Nacional Electoral i que podrien estar incorrent en un delicte de «conspiració».