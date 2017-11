La independència de Catalunya, segona preocupació dels espanyols segons el CIS

La preocupació dels ciutadans per la independència de Catalunya s'ha disparat l'últim mes i ja és el segon problema més citat pels espanyols, després de l'atur, segons el baròmetre del CIS corresponent al mes d'octubre.

És el primer estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) des de la celebració del referèndum independentista de l'1 d'octubre i, de fet, les enquestes van ser realitzades entre el 2 i l'11 d'octubre.

Així, la independència de Catalunya és citada com un dels principals problemes d'Espanya per al 29 per cent dels enquestats, davant del 7,8 per cent que esmentava aquesta preocupació un mes abans.

La primera inquietud segueix sent l'atur, citat pel 66,2 per cent, però la independència de Catalunya supera ja temes com la corrupció i el frau, els problemes d'índole econòmic o el terrorisme internacional, que altres vegades estaven molt per davant.

El PP es consolida com a primer partit després del referèndum mentre puja Cs i Podem cau gairebé dos punts

El baròmetre d'opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del passat mes d'octubre, fet en els dies posteriors al referèndum, manté el PP com a primer partit amb una estimació de vot del 28% i 3,8 punts per sobre del PSOE, que es queda en un 24,2%.

Els dos partits majoritaris baixen unes dècimes, però la variació més significativa es produeix a Units Podem i les seves confluències, que perden gairebé dos punts respecte a l'enquesta feta tres mesos abans, i a Cs, que experimenta un augment de tres punts i aconsegueix el seu millor registre des de les generals del 2015.

El líder polític nacional més ben valorat és Alberto Garzón, coordinador federal d'IU, amb una nota de 3,85 punts, seguit del president de Cs, Albert Rivera, amb 3,75, i de Pedro Sánchez (PSOE), amb 3,61 punts.

El president Mariano Rajoy rep una qualificació de 3,02 punts, per sobre del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que només recull una nota de 2,67.

L'enquesta es va fer entre el 2 i l'11 d'octubre, després del referèndum independentista del dia 1 i recollint en les últimes dates la declaració d'independència que va fer el president Carles Puigdemont i que va suspendre en el mateix discurs del dia 10.