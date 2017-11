May impulsa un mecanisme per posar fi als casos d´abús sexual al Parlament

La primera ministra britànica, Theresa May, va acordar amb els líders dels principals partits polítics del Regne Unit la introducció d'un nou mecanisme «independent» de greuges per tal de posar fi al casos d'abús sexual. En una reunió celebrada al Parlament amb els dirigents d'altres formacions del país, May va consensuar un mecanisme «completament nou» per al personal que treballa al Parlament, fet que suposa, segons va destacar la política conservadora, un «important pas cap endavant».

May i la resta de líders van estar d'acord a crear, en lloc de l'actual línia telefònica que hi ha ara habilitada per a aquests casos, un altre sistema de recursos humans de suport per gestionar «cara a cara» futures queixes. Aquest últim mecanisme s'introduirà a finals d'aquest mes, mentre que el procediment de greuges estarà disponible per al proper any, segons va revelar la líder conservadora al final d'aquesta trobada.

«Tristament, en els últims dies, hem vist un nombre d'acusacions sobre persones de tots els partits polítics i és important que s'investiguin de manera imparcial, i alguns d'aquests casos s'han traslladat correctament a la policia», va afirmar May. També va admetre que «si això no li ha passat a un, és difícil adonar-se de l'impacte que pot tenir per a la víctima aquest tipus de comportament, ha de tenir un impacte durador en les persones». El Govern britànic s'enfronta a un allau d'informacions sobre casos de conducta inapropiada de parlamentaris.