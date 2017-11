La BBC investiga 25 casos d'assetjament sexual entre els seus treballadors

La BBC britànica està investigant 25 casos d'assetjament sexual entre els seus treballadors. «Estem en un gran augment de les xifres de queixes, ja que el nombre de 25 que s'ha registrat aquests dies equival a una mitjana de tres anys», va manifestar un portaveu de la BBC. Abans de conèixer-se la xifra, la cadena britànica va publicar que havia suspès del seu treball de presentador del programa Live de Radio 5 George Riley per acusacions d'assetjament sexual. El portaveu de la corporació va explicar que «no parlem de casos individuals, però sí que volem deixar clar que ens prenem molt seriosament les acusacions i, per això, hem procedit a investigar-les».

El director general de la BBC, Tony Hall, també es va manifestar sobre l'escàndol d'assetjament sexual i comportaments vexatoris, majoritàriament a dones. Hall va defensar la «tolerància zero» respecte aquest tipus de comportaments i va afegir que «cal facilitar el màxim possible el que resulta més difícil en aquests casos, que és l'acusació de l'assetjament». Un grup de dones conegudes de la corporació, entre les quals hi ha Mishal Husain -presentadora del programa de Radio 4 Today- i Victòria Derbyshire s'han constituït com a grup «de discussió».