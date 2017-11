Mor la dona tirotejada per la seva exparella a l´escola del seu fill a Elda

La dona de 28 anys que va ser tirotejada per la seva exparella sentimental quan recollia al seu fill d'un col·legi d'Elda (Alacant) va morir després d'estar prop de 24 hores en coma. Amb la seva mort, són ja 44 les dones assassinades per violència masclista aquest any, cinc d'elles a la Comunitat Valenciana, segons les dades del Ministeri de Sanitat i Assumptes Socials.

Jessica B.C. va rebre diversos impactes de bala, un d'ells al cap, quan recollia el seu fill per part de la seva exparella, que es va suïcidar després d'agafar el vehicle de la víctima i encastar-lo violentament contra el mur del centre educatiu. L'agressor estava citat ahir en un jutjat de Novelda per sotmetre's a un judici ràpid per un delicte d'amenaces a la víctima.

Uns 1.500 amics i veïns de l'última víctima de violència masclista es van concentrardurant cinc minuts per expressar la seva repulsa pels fets. La concentració es va desenvolupar a la plaça de la Constitució de la localitat alacantina amb una gran pancarta amb el lema «Elda contra la violència de gènere» i van acudir-hi alguns nens i pares del col·legi del fill de la víctima i d'un institut proper, així com nombrosos representants polítics.