L'empresari que va vexar Teresa Rodríguez s'enfronta a 1 any i 9 mesos de presó

La Fiscalia de Sevilla ha sol·licitat un any i nou mesos de presó per a l'empresari i exvocal de la Cambra de Comerç Manuel Muñoz Medina pels fets ocorreguts el 20 de desembre de 2016 a la seu de la Cambra, quan es va dirigir a la coordinadora general de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, i va simular besar-la, tot això «amb la intenció de menyscabar la seva dignitat com a dona». En el seu escrit d'acusació, el Ministeri Públic demana per a l'acusat un any de presó i el pagament d'una multa de 1.200 euros per un delicte d'atemptat i nou mesos de presó per un delicte contra la integritat moral. Així mateix, la Fiscalia sol·licita que l'empresari indemnitzi amb 6.500 euros Teresa Rodríguez «pels perjudicis personals ocasionats».

El Ministeri Públic afirma en el seu escrit d'acusació que l'empresari, «en saber que Teresa Rodríguez era allà, amb la intenció de menyscabar la seva dignitat com a dona i sabedor de la seva condició i de l'activitat que exercia, es va dirigir a ella, envoltant-la amb el seu braç dret per l'esquena, arribant a empènyer-la, mentre posava l'altra mà sobre la boca» de la parlamentària, «besant la seva pròpia mà, en el que simulava ser un petó als llavis» a Teresa Rodríguez.