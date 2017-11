L´exalcalde de Caracas es refugia a Espanya després de fugir de Veneçuela

L'opositor veneçolà Antonio Ledezma, arribat ahir al matí a Madrid després d'haver fugat ahir del seu país, on estava en arrest domiciliari, es va reunir amb el president del Govern, Mariano Rajoy, que li va transmetre el seu compromís de treballar per una solució democràtica per Veneçuela. Ledezma, alcalde metropolità de Caracas, va aterrar passades les set del matí a l'aeroport de Madrid en un vol procedent de Bogotà, després d'haver fugit ahir del seu país on estava en arrest domiciliari des de 2015.

«A Espanya em sento lliure» van ser les primeres paraules que ha pronunciat Ledezma només trepitjar sòl espanyol i després de abraçar la seva dona Mitzy Capriles i les seves dues filles, que l'esperaven a l'aeroport madrileny al costat de desenes de veneçolans i simpatitzants de la causa que defensa l'oposició al règim de Nicolás Maduro. Ledezma va explicar que ha deixat un país «sotmès amb la violència del poder» del qual va sortir «amb l'ànima esquinçada» perquè, ha dit, «mai vaig pensar que hauria d'emigrar». «Vaig a dedicar-me a recórrer el món, a contribuir en l'exili a fer una extensió de l'esperança dels veneçolans, a sortir d'aquest règim», va declarar Ledezma, que va denunciar la «narcodictadura» que pateix Veneçuela, que «utilitza la violència contra les institucions, que va cometre fraus electorals, que manté empresonats dissidents polítics «simplement pel fet de ser-ho i fins i tot que amenaça les nostres famílies». El polític veneçolà va tenir a la seva arribada paraules de gratitud cap a Mariano Rajoy per haver donat suport a la causa que defensa i per «ser víctima de tota aquesta allau de disbarats que s'atreveix a llançar qui per desgràcia per a nosaltres actualment exerceix la presidència de la república».

Ledezma va ser rebut a la una del migdia pel president del Govern espanyol al Palau de la Moncloa. Fonts del Govern van explicar que, durant la trobada de tots dos al Palau de la Moncloa, Ledezma va informar el cap de l'Executiu sobre la difícil situació política, econòmica i humanitària que travessa Veneçuela.

Per la seva banda, el president del Govern li va reiterar el ple compromís d'Espanya amb la democràcia al seu país i li va transmetre el desig que s'aconsegueixi, al més aviat possible, una solució plenament democràtica a la crisi veneçolana.



«Acte inamistós»

Veneçuela va considerar ahir la reunió mantinguda a Madrid entre el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i l'alcalde metropolità de Caracas, Antonio Ledezma, un «acte inamistós» de la nació europea contra el país caribeny. «El Govern Bolivarià de Veneçuela expressa el seu rebuig davant les accions del President del Govern d'Espanya, @marianorajoy, després de rebre el pròfug de la justícia veneçolana, Antonio Ledezma, enjudiciat pels delictes de conspiració i associació per delinquir», va escriure el canceller veneçolà, Jorge Arreaza.