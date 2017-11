Podem Catalunya expulsarà un militant per celebrar a Twitter la mort de Maza

Podem Catalunya ha iniciat els tràmits per expulsar el membre de la formació Cristian Fernández per exhibir a Twitter una imatge d'un brindis amb xampany després de la mort del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza. Fernández va escriure «RIP» a la mateixa xarxa social i va incloure una imatge de dues copes de xampany brindant juntament amb una notícia de la mort de Maza. Poc després, va enviar aquest altre tuit: «Mor un repressor i no podem fer sàtira. Tornem a temps foscos», si bé el seu perfil ja no és visible per als usuaris de la xarxa.

En aquest sentit, el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va advertir que no hi haurà impunitat per als insults a les xarxes socials. Zoido va escriure en el seu compte personal de Twitter que «mofar-se de la mort d'una persona és mesquí, cruel i intolerable. No hi haurà impunitat per als insults i l'odi a les xarxes socials».

Després de la mort de Maza, les xarxes socials es van omplir de missatges de condol per la seva mort, però també d'altres d'insultants i, fins i tot, de clara celebració.



L'assessor de Rufián

Altres missatges que van suscitar la crítica i contra els quals precisament Zoido va advertir en el seu tuit són els del que va ser assessor del diputat d'ERC Gabriel Rufián, Bernat Castro, que a la xarxa es dona a conèixer com @Berlustinho.

«El fiscal Maza és baixa per al Mundial de Rússia 2018» o «Descansi en pau, fiscal Maza, pensi que el cel és com la presó d'Estremera, a més d'un ja li agradaria tenir aquells privilegis» van ser alguns dels seus tuits.

Mentrestant, l'organització juvenil independentista Arran va publicar dissabte en el seu perfil de Twitter un missatge amb el lema «Fins mai, Maza» al costat d'una foto cap per avall del fiscal general mort.

«Alegrar-se de la mort d'una persona potser no és delicte, però demostra més mesquinesa, baixesa moral i estultícia que ideologia», va retreure també en aquesta mateixa xarxa social la Guàrdia Civil.