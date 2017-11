Catalá ironitza sobre els lesionats de l´1-O i denuncia «escraches» i «talls elèctrics» a jutges i fiscals a Catalunya

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha ironitzat aquest dimecres al Congrés sobre els "centenars de lesionats" de l´1-O i ha afirmat que està "desitjós" de conèixer "si estan recuperats de les seves múltiples lesions, no sigui que equivoquin la mà on van tenir capsulitis, com en algun exemple".

També ha emplaçat els independentistes a "demanar perdó" per haver creat un clima on es produeixen, ha dit, "escraches" als jutges, "pintades als comerços i habitatges", i fins i tot "talls de subministraments elèctric i d´energies a servidors públics com els jutges i fiscals". Catalá ha fet aquestes manifestacions al Congrés dels Diputats en resposta a una interpel·lació del portaveu adjunt del PDeCAT, Jordi Xuclà, que li ha retret la violència de l´1-O i l´ha emplaçat a "demanar perdó per un comportament absolutament desproporcionat i impropi d´una democràcia".

El diputat del PDeCAT li ha retret també una aplicació "no ajustada a dret" del 155 i el fet que el seu company del consell de ministres Alfonso Dastis, vagi per les televisions internacionals "mentint" sobre la realitat a Catalunya. "Vostès volen frenar la possibilitat de donar la veu al poble fins i tot amb l´ús de porres", ha dit.

Per contra, Catalá ha justificat l´actuació del govern espanyol per la "greu amenaça a la convivència democràtica". Segons el ministre era "molt necessari abordar per primera vegada a la història l´aplicació de l´article 155" per "restituir la democràcia, la convivència i garantir els drets dels catalans i de tots els espanyols".

En aquest sentit, ha afirmat que ell "no coneix cap constitucionalista que hagi anat a amenaçar, coaccionar o pintar la façana de cap independentista", i en canvi "sí molts independentistes que han fet ´escraches´ als jutges, pintades als comerços i habitatges, i tallar els subministraments elèctriques i energies a servidors públics com els jutges i fiscals". "Qui ha creat aquest ambient a Catalunya hauria de demanar perdó a tots els ciutadans", ha dit.

Sobre els ferits de l´1-O, ha ironitzat: "Estem tots desitjosos de conèixer l´evolució dels atestats dels centenars de lesionats que hi va haver aquest dia, perquè seria molt bo saber què tal els va, a veure si estan recuperats de les seves múltiples lesions, a no ser que equivoquin la mà on van tenir capsulitis, com algun exemple que hem conegut, i tants exemples de manipulació com els que es van produir aquells dies".