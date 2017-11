Un criminal de guerra mor després d´enverinar-se davant el Tribunal Penal Internacional

L'antic líder militar bosnicroat Slobodan Praljak ha mort en un hospital de l'Haia després d'haver ingerit avui verí mentre escoltava com el Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPIY) confirmava la seva condemna a 20 anys per crims de guerra, segons mitjans croats.

Praljak, que havia recorregut la condemna dictada contra ell en 2013 per crims en la Guerra de Bòsnia (1992-1995), va beure un líquid que guardava en un recipient mentre el tribunal dictava sentència.

"El general Praljak no és un criminal de guerra i rebuig amb menyspreu aquest veredicte", va declarar Praljak en escoltar la sentència, després del que va beure una mica d'un recipient que tenia guardat a la mà.

El jutge Carmel Agius li va ordenar que s'assegués i va continuar llegint la sentència per a un altre dels sis acusats, però Praljak va anunciar en croat que havia begut verí i la seva advocada defensora va advertir al jutge. Aleshores, el jutge va suspendre la sessió i Praljak va ser traslladat a un hospital.

L'agència de notícies croata Hina també va anunciar la mort del criminal de guerra, citant una font propera al mateix Praljak.

El TPIY va confirmar avui la pena de presó de 20 anys contra Praljak, com a responsable de crims de guerra contra musulmans bosnians.

Praljak i els altres cinc liders bosnicroats acusats havien recorregut la sentència que el TPIY va dictar contra ells l'any 2013 i en la qual els va sentenciar a 111 anys de presó.