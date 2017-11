L´Audiència Nacional denega informes clau sobre el finançament del PP

La comissió d'investigació oberta al Congrés dels Diputats relativa al presumpte finançament il·legal del PP no podrà comptar amb la documentació que està en poder de l'Audiència Nacional en relació amb la caixa B del Partit Popular per continuar la investigació institucional. Així ho va decidir la Secció Segona de la sala penal, encarregada del cas Gürtel, que va denegar a la cambra baixa l'esmentada informació després de considerar «el caràcter reservat de les diligències sumarials» relatives al procediment obert al Jutjat Central d'Instrucció número 5, conegut com el dels «papers de Bárcenas».

El president de la comissió parlamentària, el diputat de Nueva Canarias Pedro Quevedo, va sol·licitar el passat mes d'octubre al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) la remissió de diferents documents, que es troben a diverses causes judicials, en referència a la trama de corrupció vinculada al PP. En concret, el Congrés va reclamar informes policials remesos al tribunal per la Secció de Blanqueig de Capitals de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional (Udef) i per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (Igae), així com resolucions judicials de causes que estan pendents encara d'enjudiciament.



Informe negatiu del fiscal

Després de l'informe negatiu del ministeri fiscal, que va estimar no procedent el lliurament de la documentació, el tribunal que compon la Secció Segona -cinc magistrats- va decidir no remetre els informes policials sol·licitats després d'al·legar que «els informes al contingut del qual es pretén accedir estan sota control judicial amb el designi d'investigar possibles conductes delictives».

Per altra banda, el president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, va assegurar que el canvi de tribunal que jutjarà la presumpta caixa B del Partit Popular a l'Audiència Nacional «no sembla que estigui fora del normal», ja que aquesta modificació s'ha decidit «per unanimitat».

La Sala de Govern de l'Audiència Nacional va modificar la composició del tribunal que estava previst que jutgés el cas de la presumpta caixa B del Partit Popular, de manera que deixa fora del mateix dos dels magistrats que van jutjar la primera etapa del cas Gürtel. Aquest canvi ha estat criticat en deixar fora del tribunal Julio de Diego, un dels magistrats que va votar a favor de la declaració com a testimoni del president del Govern, Mariano Rajoy, en el cas Gürtel.