May i Rajoy intercanvien suport mutu sobre Catalunya i el Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, va certificar davant el president del Govern, Mariano Rajoy, el seu ple suport a la defensa de la legalitat a Catalunya davant dels independentistes i tots dos van confiar en un acord en les negociacions del Brexit que permeti passar a una nova fase. May va rebre Rajoy al 10 de Downing Street per compartir un dinar de feina de gairebé hora i mitja en el qual l'eix de la seva conversa va ser la negociació amb la Unió Europea (UE) per a la sortida de Regne Unit, encara que es va parlar també de les relacions bilaterals sense tractar el contenciós de Gibraltar.

La situació de Catalunya va ser objecte igualment de comentari des de les declaracions que tots dos van fer als periodistes abans de l'inici de la seva reunió. May, que ha avalat en tot moment la defensa de la legalitat davant les aspiracions dels independentistes catalans i havia assegurat que no reconeixeria una declaració unilateral d'independència a Catalunya, va ratificar el seu suport a Rajoy. «És fonamental que imperi l'Estat de Dret i que es respecti la Constitució espanyola», va afirmar.

Unes paraules que el president del Govern va aprofitar per mostrar el seu agraïment a la primera ministra britànica per aquesta posició de suport «al Govern i al poble espanyol». «Sense respecte a l'Estat de Dret i sense respecte a la llei no hi ha democràcia, i el que hi ha és un retorn als pitjors passats de la història de la humanitat», va destacar Rajoy.

En un article publicat al diari The Guardian amb motiu de la seva visita a Londres, Rajoy va destacar també la «fermesa» i «claredat» del suport que el Govern britànic li ha ofert davant la situació política a Catalunya, una postura que considera d'«importància» per ser el Regne Unit «bressol del parlamentarisme i l'imperi de la llei».

A l'arribada de Rajoy a la residència de la primera ministra britànica, un grup de persones amb banderes estelades va corejar crits a favor de la llibertat dels representants de la Generalitat i de les associacions independentistes que segueixen a la presó.

El president de Govern va traslladar a la primera ministra britànica el seu reconeixement per l'«esforç» que està fent en les negociacions del Brexit i va augurar que aviat hi haurà un acord que permetrà entrar en una nova fase d'aquest procés.

May va explicar que el Regne Unit i la UE han estat treballant intensament davant el Brexit i hi ha hagut «grans avenços», tot i que encara queden «un parell de qüestions pendents per resoldre» a la primera fase de la negociació.

«Al llarg d'aquesta setmana continuarem amb les nostres converses davant la reunió del Consell Europeu de desembre i tot el que estem fent en les negociacions redundarà també en benefici dels espanyols que són al Regne Unit i dels britànics que estan a Espanya», va assenyalar.

Rajoy es va referir a les negociacions del Brexit per assegurar que no són fàcils per a ningú i per elogiar l'actitud en elles de May. «Estic absolutament convençut que aviat entrarem a la segona fase de les negociacions», va destacar.