Rajoy s´obre a reformar la Constitució si hi ha una «idea clara»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha obert a reformar la Constitució (tal com demanen Podem, PSOE o Cs) però si es compleixen un seguit de condicions. Per una banda, demana que hi hagi una "idea clara" del que s'ha d'actualitzar o canviar, ha dit que "de cap manera" acceptarà una reforma que suposi "trencar la sobirania nacional" i ha reivindicat que qualsevol canvi s'ha de fer amb "el màxim consens". "Estem disposats a parlar sempre que no es busqui acontentar els que volen liquidar la Constitució, per a això no hi haurà cap reforma", ha subratllat. El president espanyol ha defensat la "bondat i la plena vigència" de la carta magna als seus 39 anys i ha afirmat que, amb la crisi catalana, s'ha demostrat que "la Constitució es pot defensar dels atacs de certs dirigents polítics". Sobre el 155, ha apuntat que és "plenament constitucional i democràtic".

Rajoy també ha aprofitat l'aniversari de la Constitució per defensar el caràcter europeu de la mateixa. Ha manifestat que és "fermament partidari" de mantenir el procés d'integració europea i ha dit que és en el sí d'Europa on "es reforma constantment la Constitució".

Reforma del finançament autonòmic amb el PSOE



Sobre el model de finançament autonòmic i les demandes que li fan des de les files socialistes, Rajoy ha dit que el model actual "no li agrada" però que no farà cap pas sense el PSOE. "Alguns líders socialistes diuen que els urgeix actualitzar-lo, doncs que es posin a treballar perquè amb els 137 diputats populars no tenim majoria per aprovar la reforma", ha manifestat. El president espanyol ha deixat clar que no reformarà el model de finançament autonòmic sense el suport del PSOE perquè "cal un gran consens més enllà de l'aritmètica parlamentària". "És sensat i raonable que sigui així", ha dit.