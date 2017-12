El senador dels EUA Al Franken dimiteix per les acusacions d´assetjament sexual

El senador demòcrata per Minnesota (EUA) Al Franken va anunciar que renunciarà al seu càrrec en les properes setmanes després que fins a vuit dones l'hagin acusat d'assetjament sexual en els últims dies. Franken, qui havia demanat disculpes per qualsevol ofensa i s'havia ofert per ser objecte d'investigació al Comitè d'Ètica del Senat, és un dels senadors demòcrates més populars i fins i tot el seu nom va arribar a sonar com un possible candidat a la presidència per a les eleccions de 2020. No obstant això, convençut de la seva innocència, el senador va voler utilitzar el fòrum parlamentari per defensar-se de les acusacions llançades contra ell, les quals ja havia negat en alguns casos, i matisat en d'altres. Algunes de les al·legacions, va assenyalar el senador demòcrata per Minnesota, són «simplement falses, i unes altres les recordo d'una manera diferent».