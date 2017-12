Un mort i més de 100 ferits en el Dia de la Ira contra la declaració de Trump

Un palestí va morir i més d'un centenar van resultar ferits en enfrontaments amb soldats israelians en el «Dia de la Ira» en protesta contra la decisió del president dels EUA, Donald Trump, de reconèixer a Jerusalem com a capital d'Israel, en una jornada que no obstant això va transcórrer en calma en aquesta ciutat.

Després de les oracions del migdia del divendres (dia sagrat musulmà), grups de joves a Cisjordània i Gaza es van dirigir als llocs de control militars israelians, on van llançar pedres i còctels molotov contra els soldats, que van respondre amb trets i l'ús de material antiavalots . «Han sorgit protestes violentes en unes 30 localitats al llarg de Judea i Samaria (Cisjordània) i la Franja de Gaza», va confirmar l'Exèrcit en un comunicat precisant que a Cisjordània unes 3.000 persones s'havien manifestat violentament, i havien cremat pneumàtics i van llançar bombes incendiàries i pedres contra les forces de seguretat.

Els principals xocs a Cisjordània van tenir lloc a Hebron, als afores de Betlem, a Beit Umar, Al Aroub, Tulkarem i Qalandia, el principal punt de control entre Jerusalem i Ramallah, va confirmar l'Exèrcit israelià, que va informar que deu persones van resultar ferides i sis van ser detingudes.

La Mitja Lluna Roja (equivalent a la Creu Roja), però, va elevar els ferits a Jerusalem i Cisjordània a 52 per bales recautxutades, quatre per cops i 178 atesos per inhalació de gasos lacrimògens. A Gaza, l'Exèrcit va informar d'enfrontaments en sis punts de la franja, i el Ministeri de Sanitat palestí va confirmar la mort de Mahmud al-Masri, de 30 anys, per un impacte de bala quan es manifestava a l'est de la ciutat gazatí de Khan Iunis, prop de la zona fronterera.

El portaveu de Sanitat de Gaza, Ashraf al Qedra, va confirmar també 60 ferits, tots ells per munició real i dos dels quals es troben en estat d'extrema gravetat.

A Jerusalem, però, la ciutat protagonista del conflicte, no es van registrar gairebé incidents. «L'imam ha cridat a la calma, ha dit que aquest és un lloc de rés, sagrat. Encara tenim dolor en els nostres cors pel que ha fet Trump, no farem cap protesta, convidem a tothom a que s'apropi a Jerusalem que és una zona àrab, palestina i musulmana», va afirmar el palestí Abu Salahedín després de participar en la pregària a la mesquita d'al-Aqsa (Jerusalem Est).

Finalitzada l'oració principal a l'Esplanada de les Mesquites, els carrers de la Ciutat Vella van quedar mig buides i en calma, així com els barris adjacents, al contrari del que succeïa en la crisi del juliol, quan després de l'oració es registraven forts enfrontaments entre grups de palestins i forces de seguretat israelianes.

A Ramallah, un miler de persones es van congregar al centre de la ciutat i centenars van marxar després cap al lloc militar al nord, on es van enfrontar amb els soldats. El xeic Hassan Yousef, líder del moviment islamista Hamàs a Cisjordània, va dir que la protesta és «una resposta a Trump» i per «frenar qualsevol violació de l'ocupació contra el nostre poble i els nostres llocs sagrats».

A Gaza, el dirigent de Hamàs Ahmad Bahar va assenyalar durant el sermó de divendres que «la declaració de Trump és amenaçadora» i va advertir que «està jugant amb foc. Està cavant amb les seves mans la seva pròpia tomba».