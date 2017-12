Un desaparegut a Mallorca i 50 vols cancel·lats pel pas de la borrasca «Ana»

Cotxe destrossat per la caiguda d´un arbre a Sevilla.

Cotxe destrossat per la caiguda d´un arbre a Sevilla. Jose Manuel Vidal/efe

La primera gran borrasca atlàntica amb nom, Ana, va començar a retirar-se de la Península, on va provocar la desaparició d'un pescador en aigües mallorquines, 50 vols cancel·lats, la interrupció de les connexions marítimes a l'Estret i multitud d'incidències menors. Els forts vents van colpejar amb força Mallorca, on els serveis d'emergències van buscar un pescador de canya arrossegat al mar a Santa Ponça, a la costa del sud-oest mallorquí, i van demanar molta precaució davant la mala mar, que va provocar el tancament dels ports de Formentera i el de Ciutadella (Menorca).

Els intensos vents de la borrasca van originar la cancel·lació de 50 vols europeus a deu aeroports espanyols com a conseqüència de la mala meteorologia que va sacsejar aquesta zona. L'aeroport més afectat va ser el del Prat de Barcelona amb 21 vols cancel·lats, seguit de l'Adolfo Suárez Madrid-Barajas amb vuit cancel·lacions, els d'Alacant (4), Bilbao (4), Eivissa (4), Palma de Mallorca (3), Màlaga (2), Santiago de Compostel·la (2) i Santander (1).

El port d'Algesires (Cadis) va reprendre a la tarda les línies marítimes amb Ceuta i Tànger (Marroc) després que a primera hora del matí es cancel·lessin les primeres sortides del dia pel fort temporal a l'Estret. Per la seva banda, el port de Tarifa continua tancat des de la nit de diumenge.

Les ratxes de vent d'entre 140 i 145 quilòmetres s'han sentit amb força a comunitats del nord peninsular, com País Basc i Cantàbria, on es van produir nombroses caigudes d'arbres i branques i inundacions a cases i locals.

D'altra banda, a Galícia, una de les zones més castigades pel primer gran temporal de la tardor, es van originar més de 300 incidents, sobretot a la província de la Corunya, on es van comptabilitzar 109 incidents causats majoritàriament per la caiguda d'arbres i branques.

A Puebla de Cazalla (Sevilla), dos homes van ser rescatats després que el cotxe en què viatjaven fos arrossegat per la crescuda d'un rierol. Paral·lelament, la unitat de busseig dels bombers de la ciutat d'Alacant va rescatar il·lesa una persona gran que es trobava banyant-se a la platja i no podia arribar a la sorra perquè havia estat arrossegada pel fort onatge.



Un mort a Portugal

Per altra banda, almenys una persona va morir i cinc van resultar ferides lleus durant el pas de la borrasca Ana per Portugal, on es manté l'alerta groga. El portaveu dels serveis d'emergència portuguesos, Luís Belo Costa, va explicar que des de la tarda de diumenge fins a primera hora d'ahir s'havien registrat 3.187 incidents relacionats amb el temporal, la majoria d'ells en el districte de Lisboa.

Les fortes precipitacions i vents, que van arribar a superar els 100 quilòmetres per hora en algunes zones, van provocar la caiguda de gairebé 2.000 arbres. Com a conseqüència, una persona va morir i cinc més van resultar ferides lleus.

A més, va afegir Belo Costa, 13 persones més van haver de ser desallotjades per danys als seus habitatges causats pel temporal, que va provocar també 632 caigudes d'estructures i 370 inundacions, a més de nombrosos vehicles danyats. Així mateix, va causar interrupcions elèctriques i va tallar diverses carreteres, ja reobertes íntegrament. La borrasca Ana, que «va afectar tot el país, de nord a sud», es va notar especialment al centre i al nord, als districtes de Lisboa (amb més de 500 incidents), Porto, Aveiro, Viseu, Braga i Coimbra.