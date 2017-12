Set ferits en xocar un autobús escolar amb un camió a Sevilla

Set persones, entre elles tres menors, van resultar ferides en una col·lisió múltiple registrada a l'A-49 a l'altura del terme municipal de Camas (Sevilla) en què es va veure implicat un autobús escolar. El servei de coordinació d'emergències 112 Andalusia va informar que cap a tres quarts de nou del matí es va rebre la primera de diverses trucades informant d'un accident de trànsit al quilòmetre 1 de la A-49, al terme municipal de Camas, en sentit Huelva, en el qual es van veure implicats un autobús escolar, un camió i diversos turismes.

Ràpidament, el servei coordinador d'emergències va donar avís a Guàrdia Civil de Trànsit, l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries, Policia Local i Manteniment de la Via per donar resposta a un accident que va provocar retencions a la via.

Tres menors van resultar ferits lleus i van ser traslladats a l'hospital Infantil, mentre que els altres ferits van ser evacuats pels serveis sanitaris un a l'Hospital Macarena, dos al Virgen del Rocío i un altre a San Juan de Dios a Bormujos.

Per altra banda, tres joves van morir en un accident de trànsit ocorregut al terme municipal de la Frontera (Conca) després de topar el vehicle en què viatjaven amb un camió formigonera. Els tres morts són tres joves amb edats compreses entre els 20 i els 30 anys i van perdre la vida mentre es dirigien a la feina. Fins al lloc del sinistre es van desplaçar els bombers de Conca i efectius de la Guàrdia Civil.