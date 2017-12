Comença el judici dels ERO amb Chaves i Griñán a la banqueta

Griñán i Chaves (tercer i quart començant per la dreta), la banqueta.

El judici pel cas dels ERO irregulars va començar a l'Audiència de Sevilla, després de set anys d'instrucció, amb els expresidents socialistes Manuel Chaves i José Antonio Griñán a la banqueta dels acusats, en una sessió en què es van llegir els escrits d'acusació de la Fiscalia i del PP. Enmig d'una gran expectació mediàtica, els processats -Chaves, Griñán i una vintena de membres dels seus governs a la Junta d'Andalusia- van escoltar els fets que se'ls imputen en la primera de les peces de la macrocausa que arriba a judici, la coneguda com a «peça política».

S'enfronten a peticions d'entre dos i deu anys de presó pels delictes de prevaricació, malversació i associació il·lícita que presumptament van cometre en crear o mantenir un «procediment específic» pel qual entre 2001 i 2011 es van repartir 854 milions d'euros en ajudes públiques sociolaborals de manera «arbitrària» i «sense control». Aquest procediment va permetre que part dels ajuts (la Fiscalia xifra el frau en 741,59 milions) acabés en mans d'«entitats i persones que no reunien els criteris» i «en quantia improcedent».

Hi havia expectació per escoltar Chaves i Griñán -tots dos exministres i expresidents del PSOE- o els set exconsellers i altres excàrrecs del Govern socialista andalús processats, però ni van fer declaracions a l'entrada dels jutjats, on van anar arribant de forma esglaonada, ni a la sortida.

A la sala de vistes de l'Audiència de Sevilla pràcticament només es va escoltar la veu del lletrat de l'administració de justícia Rafael Castro, encarregat de llegir els dos escrits d'acusació durant les quatre hores de sessió.

El magistrat president del tribunal, Juan Antonio de la Calle, va donar pas a la lectura dels 44 folis de l'escrit de la Fiscalia Anticorrupció, en el qual es demana entre 6 i 8 anys de presó i 30 d'inhabilitació per a 15 acusats (entre ells Griñán) per prevaricació i malversació i 10 anys d'inhabilitació per a set (entre ells Chaves) als quals només acusa de prevaricació.

Després de la seva lectura, el tribunal va fer un recés de 15 minuts durant el qual als passadissos de l'Audiència de Sevilla acusats i advocats van parlar animadament, abans de dirimir si l'acusació popular que exerceix el PP renunciaria o no a la lectura del seu escrit de 107 folis (Manos Limpias sí que ho va fer en coincidir amb el del fiscal).

Finalment, els lletrats del PP, Luis García Navarro i Lourdes Fuster, van demanar que es llegís prescindint de 58 pàgines que reprodueixen documentació de la causa, quelcom que no va agradar gens als acusats i les seves defenses, alguns dels quals van expressar al tribunal el seu desacord, com l'advocat de l'exviceconseller de Treball Agustín Barberá, Pedro Apalategui, per considerar que totes les parts estan ja assabentades de tots els delictes pels quals són jutjats.



Tercer delicte

El Partit Popular acusa els 22 processats d'un tercer delicte, associació il·lícita, pel qual demana dos anys de presó, i en acabar el lletrat la lectura va alertar que s'havia saltat un paràgraf «important» -que finalment va llegir- en el qual argumenta que els acusats formen part d'una «conspiració» que va utilitzar les ajudes que els van ser concedides per teixir una «xarxa clientelar».