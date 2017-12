Recorren la composició del tribunal que jutjarà el cas de la caixa B del PP

L'acusació exercida per Adade en el cas Bárcenas ha recorregut la nova composició del tribunal que jutjarà aquest cas sobre la caixa B del Partit Popular i anuncia que recusarà de nou la presidenta de la Sala Penal de l'Audiència Nacional, Concepción Espejel, per la seva implicació en aquests canvis.

En el seu recurs de súplica, Adade denuncia una vulneració del dret al jutge predeterminat per la llei en els nous canvis en aquest tribunal i a altres de la secció segona Penal arran de la incorporació de la seva nova presidenta, María José Rodríguez Duplá.

Precisament el recurs es dirigeix a aquesta secció i contra la providència que va dictar el 4 de desembre reflectint l'acord assolit a la Sala de Govern pel qual es va donar el vistiplau a aquestes modificacions.

Segons el parer de Adade, el canvi en el tribunal no té validesa perquè no ha estat supervisat per la Lletrada de l'Administració de Justícia i perquè Espejel s'hauria d'haver abstingut en les votacions en haver estat recusada per enjudiciar aquest cas i el de Gürtel per la seva aparent afinitat ideològica amb el PP, fet pel qual anuncien que tornaran a plantejar la recusació.

A tot això s'afegeix que les normes de repartiment, que s'aproven amb caràcter anual, no apareixen a les pàgines web de l'Audiència Nacional i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), «el que impedeix analitzar la providència a partir del contingut de les normes de repartiment corresponents», assenyala Adade.