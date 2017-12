Els Vint-i-set acorden passar a una segona fase de la negociació del Brexit

Els caps d'Estat i de Govern dels Vint-i-set països que romandran a la Unió Europea (UE) després de la sortida del Regne Unit van acordar passar a la segona fase de les negociacions sobre el Brexit, dedicada a enfocar la futura relació entre Londres i Brussel·les i el període de transició. En la roda de premsa posterior a la segona jornada de la cimera europea en què es va prendre la decisió, sense la presència de la primera ministra britànica, Theresa May, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va assegurar que arribar a un acord complet per a març de 2019, quan Londres ha d'abandonar la Unió , és «realista i, per descomptat, dramàticament difícil».

«La segona fase serà, crec, més exigent i desafiant que la primera», va afegir Tusk, que també va destacar la unitat de la Unió Europea a la primera etapa, els «esforços constructius» de May i el «dur treball» del negociador cap comunitari, Michel Barnier; així com va manifestar el seu desig que la unitat dels socis de la Unió perduri en la nova fase.

Per la seva banda, el president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va destacar que la qüestió principal ara és elaborar l'esborrany sobre l'acord de retirada i va apostar per ratificar la versió definitiva a l'octubre de 2018. Sobre les converses de la segona etapa pròpiament dites, va afirmar que haurien de començar el març de l'any que ve, però va admetre desconèixer quan acabaran.

Divendres passat, Brussel·les va constatar que s'havia aconseguit un progrés suficient a la primera fase, centrada en els drets dels ciutadans, la frontera irlandesa i l'acord financer, però corresponia als líders dels Vint-i-set prendre la decisió definitiva sobre l'inici de la segona fase.

May va assegurar que s'ha donat «un pas important» per portar a terme una sortida del Regne Unit de la Unió Europea «fluïda i organitzada i per forjar la nostra col·laboració en el futur». «He tingut una conversa positiva amb Donald Tusk en què hem posat èmfasi en la importància de seguir progressant per iniciar la següent fase de les negociacions», va apuntar May.



Les quotes de refugiats

En un altre ordre de coses, el president del Consell Europeu va assegurar que la seva postura sobre la «ineficàcia» de les quotes obligatòries perquè els països de la Unió Europea acullin refugiats és «extremadament proeuropea». «Estic absolutament segur que la meva posició sobre migració és extremadament proeuropea, perquè penso a Europa en el seu conjunt», va explicar Tusk.