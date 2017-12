L'assassí de tres persones a Terol es trobava a Espanya des del mes de setembre

El serbi Norbert Feher, buscat per la Interpol per diversos assassinats a Itàlia i detingut com a presumpte autor de tres morts a Terol, ha acceptat ser entregat a Itàlia, encara que aquest lliurament no s'executarà fins que compleixi amb les responsabilitats penals que té a Espanya. Norbert Feher va sol·licitar un intèrpret d'italià i en aquest idioma va manifestar que accepta ser entregat a Itàlia, i va detallar que es trobava a Espanya des del mes de setembre i que no tenia feina.

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va prendre declaració per videoconferència a Feher, conegut també com a Igor Vaclavic o «Igor el Rus», que es troba als jutjats d'Alcanyís després de la seva detenció a la matinada de divendres en una zona entre els municipis de Terol de Cantavieja i Mirambel, per la qual fugia després de la mort a trets de dos guàrdies civils i un ramader. Lamela li va prendre declaració per delictes de robatori i assassinat pels quals Itàlia demana el lliurament del detingut.

En compliment d'aquesta euroordre, la jutge el va informar de la causa que té pendent amb les autoritats judicials italianes i li va preguntar si accepta ser lliurat a aquest país. Aquesta entrega no s'executarà fins que compleixi amb les responsabilitats penals que té a Espanya, i a més Itàlia podria sol·licitar un lliurament temporal per ser jutjat allà pels fets pels quals se'l reclama a aquell país.

Després de declarar davant la jutge Carmen Lamela, el detingut està previst que comparegui davant la titular del Jutjat número 2 d'Alcanyís en relació amb els tres assassinats de Terol i que la magistrada decideixi sobre la seva situació. Norbert Feher està acusat de l'assassinat dijous passat de dos guàrdies civils, Víctor Romero i Víctor Jesús Caballero, i del ramader José Luis Iranzo, que van morir tirotejats en una zona situada entre els municipis de Terol d'Albalate del Arzobispo i Andorra.

La trucada d'un veí per alertar que passava alguna cosa estranya a la zona de la Paradiña va motivar el desplaçament dels guàrdies civils, integrants dels equips Roca creats pel cos per prevenir els robatoris a zones rurals. L'assassí va emprendre llavors una ràpida fugida per intentar esquivar el setge policial que es va desplegar posteriorment per dur a terme la seva detenció. Per a la localització del sospitós, la Guàrdia Civil va desplegar un ampli operatiu al qual es van anar sumant, de forma progressiva i voluntària, unitats de diferents zones.