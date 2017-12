Detenen un home per intentar entrar per la força en una base dels EUA al Regne Unit

La Policia britànica va detenir un britànic de 44 anys que va intentar entrar en una base militar de la Reial Força Aèria (RAF) utilitzada pels Estats Units a Anglaterra, un incident que no es creu relacionat amb el terrorisme. Les forces de seguretat van informar que personal nord-americà de la base va arribar a efectuar trets quan un vehicle va intentar entrar per la força al lloc de control de la instal·lació al comtat de Suffolk, a l'est d'Anglaterra. L'home, que va patir talls i hematomes, és l'únic sospitós per ara en relació a l'incident i es manté sota custòdia. El centre aeri de l'Exèrcit britànic va assenyalar al seu compte de la xarxa social Facebook que «la base Mildenhall de la RAF va ser tancada després d'informacions sobre un disturbi».

Les forces de l'ordre van destacar que una vegada conclòs el succés no hi ha cap risc per a la població que viu a les rodalies de la instal·lació, on ja es va registrar un altre incident de seguretat l'any passat. Al maig de 2016, el camioner Junead Khan, amb domicili a Luton, al nord de Londres, va ser processat per planejar la decapitació d'un militar nord-americà a aquesta base. El centre és utilitzat pels EUA per a la flota de tancs KC-135 i per forces d'operacions especials, i disposa d'uns 3.200 militars, mentre que el personal civil és d'entre 400 i 500 persones.