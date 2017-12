L'aposta de Grace Mugabe pel poder va enfonsar el règim a Zimbàbue

La caiguda del president de Zimbàbue, Robert Mugabe, va ser el resultat de les ambicions de Grace, la seva dona, l'emergència de la qual com a possible successora va ser per a l'exèrcit el detonant de la seva rebel·lió. Grace Mugabe, 41 anys més jove que el seu marit, va ser considerada durant anys com una addicta a les compres. Però a poc a poc va prendre cada vegada més protagonisme en la vida pública i es va convertir en favorita per succeir el seu marit, sobretot des que Mugabe va destituir el seu principal rival, el vicepresident Emmerson Mnangagwa. Decidits a evitar que Grace, de 52 anys, fos nomenada nova vicepresidenta del país, els militars van decidir dimecres 15 prendre el control i posar fi al règim.

«La crisi va ser provocada per Grace perquè volia prendre el poder», explica Shadrack Gutto, director del Center for African Renaissance Studies de la universitat de Sud-àfrica. «Va anar més enllà de les seves possibilitats. Va fer molt per accelerar la sortida del seu marit del poder. Els militars van decidir que ja n'hi havia prou», explica.

Les ambicions polítiques de Grace tenien el suport de l'anomenat G40, un grup amb reputació violenta. Aquesta facció, que inclou a alguns ministres, ha estat el principal objectiu dels militars des que van anunciar a la televisió oficial que portarien davant la justícia els «criminals» propers a Mugabe.



«Havien d'actuar»

«L'exèrcit de Zimbàbue creu que té el dret de tenir un president que li agradi», assegura Knox Chitiyo, del think-tank Chatham House. «Havien d'actuar abans que Grace fos nomenada vicepresidenta al congrés del ZANU-PF (el partit de Mugabe) el mes següent», explica.

Grace, nascuda a Sud-àfrica, era una de les secretàries de Mugabe quan el 1987 va començar la seva història d'amor. Van tenir dos fills en secret fins a la mort el 1992 de la llavors dona de Mugabe. El 1996 van celebrar un casament fastuós, amb Nelson Mandela com a convidat, i després van tenir un tercer fill.

Grace va obtenir un doctorat de la universitat de Zimbàbue, dirigida pel seu marit, segons sembla només tres mesos després de la seva inscripció. I el 2014 es va convertir en la líder de la secció femenina del partit ZANU-PF. Ha estat acusada en nombroses ocasions de despeses extravagants en roba de luxe i en viatges al voltant del món, a més de la seva presumpta implicació en transaccions immobiliàries corruptes.



«Gucci Grace»

Anomenada pels seus detractors «Gucci Grace» o «la primera compradora», l'esposa de Mugabe va mostrar les seves capacitats polítiques el 2014 amb una campanya contra la llavors vicepresidenta Joice Mujuru, una aspirant a succeir el seu marit. Grace va llançar durs atacs contra Mujuru, acusant-la de conspirar per deposar el president. Poc després Mujuru va ser expulsada del ZANU-PF.

L'estil agressiu i poc proper a la gent de Grace no li ha donat popularitat al seu país, tot i que els seus partidaris han intentat donar-li sobrenoms afectuosos com Dra. Amaia (Doctora Mare) o reina de reines. En els seus discursos sempre clama contra els que acusen de deslleialtat el president i el seu conegut mal humor va saltar a les portades a l'agost, quan presumptament va atacar una model que estava amb els seus dos fills en un hotel de Sud-àfrica.

No obstant això, va assegurar en un programa de televisió sud-africà que no la preocupa el que pensin d'ella. «Tinc la pell dura, ni tan sols m'importa», va explicar. Ara, amb el deteriorament constant de la salut de Mugabe, de 93 anys, Grace podria veure's abocada a l'exili o a negociar una sortida del país.