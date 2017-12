Un home assassina la parella davant dels seus tres fills a Guadalajara

Aquest mes de desembre continua essent negre pel que fa a la violència de gènere. Ahir, aquesta xacra es va cobrar una nova víctima quan un home de 40 anys va matar suposadament amb una arma blanca la seva parella, de 37,

al domicili familiar de Azuqueca de Henares (Guadalajara), en presència de tres menors, d'entre un i dotze anys, fills de la víctima, que no havia presentat denúncia prèvia per maltractaments. El suposat assassí, tanmateix, sí que tenia interposada una denúncia per maltractaments per part d'una parella anterior. Després d'haver matat la dona, l'agressor va intentar suïcidar-se i va ser traslladat greu a l'Hospital de Guadalajara. El succés va succeir al voltant de tres quarts de vuit del matí.

La dona va ser assassinada mitjançant un tall al coll. Es deia Arantxa, vivia en aquest domicili des de feia gairebé catorze anys i tenia dos fills, de 12 i 9 anys fruit d'un primer matrimoni, i un bebè de catorze mesos amb la seva actual parella i presumpte assassí.

Els tres menors eren al domicili quan van succeir els fets i va ser el més gran el que ha alertar els veïns de l'ocorregut, segons va explicar el subdelegat del Govern a Guadalajara, Juan Pablo Sánchez. Els nens van ser atesos d'urgència per l'equip d'intervenció psicològica de Creu Roja i, posteriorment, pel servei municipal d'atenció psicològica a menors víctimes de violència de gènere i el centre de la dona d'Azuqueca de Henares.

Rocío, veïna de la víctima, va assegurar que tenia «força tracte» amb la dona i que sempre que podien s'ajudaven, a més que els fills de totes dues són amics. En aquest sentit, va assegurar que Arantxa era una «bona dona», però de la seva parella va indicar que és «una persona violenta, ja que en una discussió per una qüestió dels nens va agafar del coll un veí». Tot i això, va afegir: «No t'ho esperes, mai imagines que alguna cosa així et toqui tan a prop, i en ple Nadal és molt fort».

Altres veïns de l'immoble també van assenyalar que mai havien vist situacions que els fessin preveure aquest desenllaç: «Només a vegades alguns crits per discussions domèstiques. Eren una família normal», van apuntar.

No hi havia denúncies prèvies per maltractament, però les forces de seguretat investiguen si el suposat assassí, que està vigilat a l'Hospital de Guadalajara fins a passar a disposició judicial, té antecedents per maltractament a una altra persona i va ser detingut per aquests fets el 2007.

Si es confirma que es tracta d'un crim masclista, serien 48 les dones que han mort aquest any a les mans de les seves parelles o exparelles, superant la xifra de víctimes registrada durant tot 2016, que van ser 44. A més, 27 nens han quedat orfes després dels assassinats de les seves mares, inclosos els tres menors d'ahir.