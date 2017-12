El president de la Cambra de Comptes de Madrid dimiteix pel cas Lezo

El president de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid, Arturo Canalda, va dimitir del seu càrrec després que dimecres fos citat en qualitat d'investigat en el cas Lezo per la seva participació en la compra presumptament fraudulenta d'Inassa el 2001 per part del Canal d'Isabel II.

Canalda, que va ser director gerent del Canal, va presentar la seva renúncia en el Registre de l'Assemblea de Madrid, segons van informar fonts del Parlament madrileny. Canalda va subratllar el seu «ple convenciment» que ha actuat «sempre conforme amb l'ordenament jurídic». «Al llarg de més de 20 anys dedicat a la vida pública sempre he actuat amb total honestedat i sempre he adoptat les decisions basant-me en informes que les avalaven», va dir.

Malgrat això, va optar per dimitir «de forma irrevocable» com a president i conseller de la Cambra de Comptes. «Soc conscient que la meva permanència al capdavant de la Cambra de Comptes en aquestes condicions pot suposar un important perjudici per a la institució que he tingut l'honor de presidir al llarg dels últims 6 anys», va explicar. El vicepresident de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid, Carlos Salgado, exercirà les funcions de president.