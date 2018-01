Polèmica per l'ús per part d'un polític d'una expressió nazi per parlar de refugiats

El polític de la Unió Cristianosocial Manfred Weber ha deslligat la polèmica a les xarxes socials en sol·licitar «una solució final per la qüestió dels refugiats», que recorda a l'expressió triada pels nazis per orquestrar l'Holocaust, al que Weber va assegurar que no havia tingut intenció de referir-s'hi a l'hora d'expressar-se.

«L'any 2018 el tema central europeu serà la solució final de la qüestió dels refugiats», ha declarat el polític conservador, president del grup Partit Popular Europeu, durant una reunió de la CSU al sud d'Alemanya.

La frase va ser recollida per la ràdio pública bavaresa i va fer cremar les xarxes socials per la similitud de l'expressió amb la «Solució final», que era el pla dels nazis per exterminar al poble jueu.

El polític ha rebutjat les crítiques: «Per aclarir-ho per complet: "la malinterpretació conscient de la meva declaració és un absolut disbarat i està molt lluny de la meva intenció». Es tracta de tot el contrari, d'aconseguir un solució comuna europea per ajudar les persones que ho necessiten», va indicar.

A la polèmica declaració, va afirmar també que es necessita una resposta legal a nivell europeu. Només llavors podrem evitar que hi hagi controls fronterers de manera permanent a Europa, va explicar. «Per això hem de solucionar-ho (la qüestió dels refugiats) i si volem solucionar-ho, llavors Viktor Orban és l'interlocutor central dels països del grup de Visegrado (Hongria, Polònia, República Txeca i Eslovàquia)».