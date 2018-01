El Chicle reitera que la mort de Diana va ser fortuïta i que no la va violar

José Enrique Abuín Gey, àlies El Chicle, va reiterar davant la seva defensa que la mort de Diana Quer es va produir per un atropellament fortuït i que no hi va haver agressió sexual. A falta de l'informe de l'autòpsia, que es coneixerà en els propers dies, el seu lletrat ha demanat una pericial psicològica que determini la imputabilitat del detingut. Així ho va explicar el seu advocat, Ramon Sierra, a la sortida de la presó de Teixeiro, on Abuín Gey es troba en presó provisional i on va mantenir una reunió de dues hores amb ell, la primera des que divendres va concloure el període de presó incomunicada. En la seva trobada, El Chicle va mantenir «exactament» la seva versió en la part que «interessa» a la seva defensa, reafirmant que «no hi va haver cap tipus de component sexual» en el que va succeir ni en el cas de Diana Quer ni en el de la jove del dia de Nadal.