El Govern insisteix a responsabilitzar la concessionària del col·lapse a l'AP-6

El ministre de Foment, Iñigo de la Serna, va insistir en la responsabilitat de la societat concessionària de l'AP-6, una empresa del grup Abertis, per la gestió del trànsit en aquesta autopista durant el temporal de neu registrat al cap de setmana . «La normativa diu que la responsabilitat és de la concessionària i hem de saber si hi ha hagut alguna situació contrària a la que ha d'imperar en aquests casos», va assegurar, tot afegint que «es dilucirá si hi va haver algun tipus de negligència».

De la Serna va contraposar la situació de l'autopista amb la de la carretera nacional N-6, que circula en paral·lel a la via de peatge i que estava oberta. També va destacar que Adif, companyia gestora de la xarxa ferroviària, va treballar perquè la neu no obligués a cancel·lar viatges amb tren.

«Puc ensenyar-los la llista interminable d'accions que es van realitzar perquè no hi hagués afectacions al sistema ferroviari i hem aconseguit que es mantingués a tots els llocs menys en un», va assenyalar el ministre. També va dir que «la nevada va ser prou important perquè, unida a la situació de bloqueig, impossibilités l'ús de màquines llevaneus».

De la Serna va explicar que s'ha registrat una petició per comparèixer al Congrés «per donar explicacions» i que s'investigarà el que va passar a l'AP-6, on van quedar bloquejats durant hores milers de conductors que intentaven arribar a Madrid. El ministre de Foment va assenyalar en diverses ocasions que «entén, lamenta i comparteix» la situació que van haver de viure els que van quedar atrapats a l'AP-6 durant el cap de setmana.

Per part seva, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, també va responsabilitzar del col·lapse de vehicles registrat aquest cap de setmana a l'autopista AP-6 l'empresa concessionària del servei, ja que, segons el seu parer, el Govern ha actuat «amb agilitat, promptitud i transparència». Després de la reunió del comitè de direcció del PP, Maillo va expressar en primer lloc la solidaritat amb els viatgers que es van veure atrapats en aquesta carretera durant hores en no poder avançar i no ser tampoc rescatats. «Entenem el seu enuig, és lògic i normal», va dir.

Paral·lelament, el PSOE va exigir el cessament immediat del director general de Trànsit, Gregorio Serrano, per haver culpat els conductors del col·lapse. El portaveu del partit, Óscar Punte, va acusar Serrano de demostrar un profund desconeixement de la normativa i jurisprudència, que obliguen la concessionària de l'explotació de la via a «garantir la lliure circulació de vehicles al marge de les circumstàncies».

Per altra banda, la Direcció General de Trànsit (DGT) va alertar de fins a 106 carreteres afectades ahir pel temporal de neu, tot explicant que totes elles són vies secundàries. A més, centenars d'estudiants no van poder anar a escola a Castella-la Manxa i la Comunitat de Madrid. La DGT va demanar precaució a tots els conductors que circulessin per les carreteres de la zona de muntanya de la Comunitat de Madrid, davant la possibilitat de neu.

Cal recordar que l'Audiència Provincial de Burgos va condemnar el 2006 a la concessionària Europistas al pagament d'una indemnització per danys morals i patrimonials a més de 4.000 persones que van quedar atrapades per un temporal de vent i neu a l'autopista AP-1 (Burgos-Armiñón) els dies 27 i 28 de febrer del 2004.

L'acte, ratificat el 2010 pel Suprem, assenyalava que cada un dels afectats -cada ocupant d'un vehicle- havia de ser indemnitzat amb 150 euros, deu vegades l'import del peatge, a més del tiquet pagat en cada cas, un per vehicle.