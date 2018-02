Llibertat amb càrrecs per al professor de Palma acusat d'abusar de 15 alumnes

Un jutge de Palma va deixar en llibertat provisional amb càrrecs un professor d'un institut detingut dimarts per la Policia Nacional com a presumpte autor d'abusos sexuals almenys a 15 alumnes. El jutge no va imposar fiança al docent, però sí que va decretar per a ell una ordre d'allunyament del centre educatiu, que en paral·lel a la denúncia va apartar-lo de les aules.

El centre escolar va posar els fets en coneixement de la policia després de conèixer les queixes de diverses alumnes que asseguraven haver patit tocaments per part d'un professor. Les alumnes van explicar a una mestra a l'hora de tutoria que un professor que els impartia classe les tocava de forma inadequada durant les mateixes, fent-les sentir incómodes.

Les investigacions realitzades per la Unitat de Família i Dona (UFAM) van confirmar almenys 15 víctimes, diverses de les quals van relatar haver patit tocaments del professor, així com sentir-se assetjades amb frases com «jo miro pits que em vénen de cara» o «quina mirada més pícara que tens».

En un altre ordre de coses, l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Puçol (València) ha desenvolupat una operació portada a terme per aclarir possibles abusos sexuals a menors. El 19 d'agost de 2017, l'Equip de Policia Judicial de Puçol va tenir coneixement, a través d'una denúncia, que una persona podria haver atemptat contra la integritat sexual de dues menors a la localitat de Faura.

Immediatament, es va iniciar l'operació per part dels agents de la Guàrdia Civil per poder localitzar, identificar i detenir l'autor d'aquests fets delictius, un home de 37 anys que va ser arrestat per la seva implicació en els delictes d'agressió sexual a una menor de 16 anys i abús sexual en grau de temptativa a una altra menor de la mateixa edat.