El ministre de Justícia creu que els presos i exiliats seran inhabilitats abans del judici

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha negat aquest dijous en una entrevista a Antena 3 que existeixi cap negociació relacionada amb la no investidura de Puigdemont i un hipotètic alliberament dels presos i ha afirmat que el "pla Moncloa" de què parla el president destituït als missatges interceptats és simplement l´aplicació de l´Estat de dret.

"No hi ha pacte secret ni acords al marge de la transparència i la llei", ha afirmat Catalá, que ha apuntat que l´únic que posen de manifest els missatges és quelcom "de sentit comú", que és que "algú que vol ser president del govern ha d´anar al Parlament, i com que Puigdemont no vol o no pot no està en condicions de ser candidat a res". "El que està passant és que el sentit comú i les lleis s´acaben imposant", ha afirmat.

També ha afirmat que creu que els presos i exiliats seran inhabilitats abans del judici, en aplicació de la Llei d´Enjudiciament, ha apuntat que el seu executiu considera que el rellotge de la investidura o de la convocatòria d´unes noves eleccions es va activar ahir, quan van expirar els deu dies per a la celebració del debat d´investidura. Ena quest sentit ha avançat que "si l´informe dels lletrats no ens convenç intentarem defensar que s´han de complir els temps".

El ministre també ha justificat la decisió del seu executiu de recórrer el ple d´investidura de Puigdemont al Tribunal Constitucional malgrat el criteri contrari del Consell d´Estat, que és "un òrgan consultiu" però que no marca el criteri del seu executiu. "És un requisit, però no s´ha de fer el que digui el Consell d´Estat i el govern té la responsabilitat de prendre decisions després d´escoltar el que digui el Consell d´Estat".

Segons Catalá, el dictamen del Consell d´Estat només discrepava del govern espanyol en el moment de presentar el recurs, però l´executiu va creure convenient presentar-lo abans que es produís el debat per la urgència de la situació.

El ministre també ha donat credibilitat a les manifestacions de l´exvicepresident Alfredo Pérez Rubalcaba que va apuntar que els independentistes volien que fos l´Estat qui fes fora Puigdemont i n´assumís el cost. Ha qualificat de "raonable" que hi hagi "gent" a ERC i al PDeCAT que consideren que Puigdemont "s´ha convertit en un tap" i que cal trobar "una solució".

En canvi, no creu que l´Estat hagi assumit cap cost per fer fora Puigdemont. Segons Catalá en aquest temps les institucions s´han "enfortit". El positiu d´aquest procés, ha dit, és que s´ha demostrat "que som una democràcia i que tenim instruments per reaccionar als problemes". "La societat espanyola i les institucions han respost amb l´Estat de dret", ha afirmat.



Informe dels lletrats



Pel que fa als temps per a la celebració d´un debat d´investidura i la convocatòria d´unes eleccions si el Parlament no elegeix ningú, el ministre ha recordat que en aquest momnt totes les parts estan pendents d´un informe dels lletrats sobre aquesta qüestió.

En tot cas ha deixat clar que a criteri del seu executiu "creiem que el que ha de passar a Catalunya ha de ser la posada en marxa del rellotge perquè hi hagi una investidura" i "si l´informe dels lletrats no ens convenç intentarem defensar que s´han de complir els temps i no podem estar sine die en aquesta situació".



Torrent "no vol estar querellat demà passat"



Segons el ministre, l´actuació del seu govern a Catalunya ja ha aconseguit frenar el procés. Ja "res tornarà a ser igual" després de l´aplicació del 155 i l´actuació de la Justícia, i "el comportament del president del parlament demostra que vol un camí diferent, que no vol estar querellat demà passat".



Els presos, inhabilitats abans del judici



Catalá també s´ha mostrat convençut que els presos seran inhabilitats a partir de la primavera en aplicació de la Llei d´Enjudiciament que estipula que quan hi ha un acte de processament per delictes greus els processats deixen de tenir capacitat d´exercir càrrec públic. "Jo entenc que quan es dicti l´auto de processament totes les persones que estiguin a dins seran inhabilitades", ha dit.