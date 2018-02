El pare de tres de les víctimes de Nassar l'intenta agredir durant el judici

Randall Margraves, pare de tres de les víctimes que van patir abusos sexuals per part de Larry Nassar, antic metge de l'equip nacional de gimnàstica dels Estats Units, va intentar agredir-lo durant el judici a Michigan. Diversos policies van evitar l'atac immobilitzant a terra Margraves, que havia demanat un permís abans de l'agressió: «M'agradaria demanar que com a part de la sentència em permetessin cinc minuts en una habitació amb aquest monstre». Davant la petició de Margraves, la jutge Janice Cunningham va respondre que ell sabia que no podia respondre afirmativament a la seva petició, i li va demanar que es tranquil·litzés després que qualifiqués Nassar de «fill de puta». Margraves va tornar a demanar un minut i va decidir atacar Nassar. «I si això us passés a vosaltres?», va cridar Margraves als membres de seguretat: «Vull aquest fill de puta!». «No podem reaccionar usant la violència física», va exclamar la jutge.

Posteriorment, i després d'un recés, Margraves va tornar a comparèixer davant la jutge emmanillat i acompanyat per un advocat. «Estic avergonyit i em disculpo», va assegurar. La jutge va acceptar la seva explicació i li va fer prometre que no tornaria a repetir una escena semblant.