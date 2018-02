El temporal de neu obliga a tallar diverses autopistes del nord d'Espanya

Les autopistes AP-6, AP-61, AP-51 i A-1 van registrar problemes i talls puntuals durant la matinada d'ahir com a conseqüència de la pluja gelada, la neu i el gel, segons la Direcció General de Trànsit (DGT). Durant la matinada es va decidir tancar al trànsit l'AP-6 entre Madrid i Segòvia, entre els quilòmetres 47 i 80; a més, van ser tallades l'AP-61, del quilòmetre 62 al 88, entre els municipis segovians d'El Espinar i Ortigosa del Monte, i l'A-1, al municipi segovià de La Rades, a l'altura del port de Somosierra.

A l'hora de tancar aquesta edició continuaven tancades a la circulació 23 carreteres i 11 ports de muntanya de la xarxa secundària i en unes altres 50 s'havia de circular amb cadenes. La zona més afectada pel temporal de neu va ser la meitat nord peninsular. La incidència més destacable va ser que diversos vehicles es van quedar encallats per la neu a l'autovia A-67 a l'altura del punt quilomètric 144, a Santiurde de Reinosa.

Per altra banda, un total de 51 passatgers del tren Alvia que feia el trajecte Bilbao-Barcelona van haver de ser evacuats en tot terrenys, després que el tren s'aturés a l'estació d'Inoso (Àlaba) per la falta de tensió elèctrica després que, per efecte de la neu, un arbre caigués sobre l'estructura. Renfe va intentar posar en marxa la unitat sense que fos possible i es va optar per rescatar els passatgers d'aquest punt, que és una zona al mig de la muntanya, amb difícil accés i on havia caigut força neu.

Davant la presència de la neu, els passatgers van ser evacuats en tot terrenys fins a una carretera propera on els esperaven uns autobusos que els van portar fins a Saragossa, des d'on van agafar un tren fins a Barcelona.

Paral·lelament, la neu va dificultar també el transport escolar a diverses comunitats autònomes. Així, alumnes de diversos centres educatius de set províncies no van poder arribar a classe en no estar transitables els accessos per l'acumulació de neu i de gel. A Galícia, segons les dades facilitades per la Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària, un total de 713 alumnes no van acudir a classe a 25 centres educatius.