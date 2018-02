L'ONU acusa Corea del Nord de subministrar armes a Síria i Birmània

Corea del Nord va violar les sancions de Nacions Unides per guanyar prop de 200 milions de dòlars en exportacions prohibides de productes bàsics, segons un informe confidencial fet per observadors independents de l'ONU, en què també s'acusa Pyongyang de subministrar armes a Síria i Birmania.

L'informe assegura que Corea del Nord va enviar carbó a ports –inclosos els de Rússia, la Xina, Corea del Sud, Malàisia i Vietnam– utilitzant documents falsos que assenyalaven Rússia i la Xina com l'origen del carbó, en lloc de Corea del Nord.

El Consell de 15 membres va impulsar unànimement les sancions contra Corea del Nord des de 2006 en un intent per ofegar els fons per als programes nuclears i de míssils balístics de Pyongyang, prohibint les exportacions de productes bàsics com el carbó, ferro, plom, tèxtils i mariscs i limitant les importacions de productes de petroli i cru refinat.

«Corea del Nord ja està ignorant les resolucions més recents explotant les cadenes mundials de subministrament de petroli, ciutadans estrangers còmplices, registres de companyies offshore i el sistema bancari internacional», van assenyalar els observadors de l'ONU.