El consistori saragossà promou el consum de drogues en un fullet

L'última polèmica en un Ajuntament governat per alguna marca vinculada a Podem s'ha produït a Saragossa, on s'ha distribuït una guia dirigida als joves que ha estat denunciada per incitar al consum de drogues. Promoguda per una entitat i editat per l'Ajuntament a través del Pla Integral del Nucli Històric, el fullet fa primer una defensa general de la legalització de les drogues i a continuació ofereix consells, recomanacions i explicacions sobre les drogues que se suposa que són de major consum entre la joventut de la ciutat.

Ja a la introducció diu directament això: «en cap moment de la Història ni a cap lloc del món ha existit una comunitat humana que no hagi utilitzat substàncies psicoactives. Avui les seguim usant quotidianament, totes les persones sense excepció: alcohol, tabac, cànnabis, diazepam, alprazolam, paracetamol, cocaïna, amfetamines, etc».

És a dir, que el «fullet informatiu i de debat», com es defineix, equipara medicaments com el paracetamol o el diazepam amb drogues. L'explicació ve a continuació, quan s'informa els joves que «hi ha gent que parla de medicament quan una substància s'usa en benefici de la salut i, en canvi, parla de drogues quan es fa servir en benefici de la diversió, però en realitat són el mateix, són substàncies que generen canvis al cos».

El Grup Municipal del PP al consistori ha sol·licitat a l'equip de govern que retiri un fullet en el qual «es recomana i aconsella com prendre drogues». El portaveu popular a l'Ajuntament, Jorge Azcón, va assenyalar que la guia és més aviat un «manual» per al consum de drogues.